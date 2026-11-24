Каллас потребовала от Сирии отказаться от признания Донбасса и Абхазии Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас потребовала от сирийского правительства отказаться от признания Донбасса как российской территории. Об этом сообщает издание Rapporteur.

Отмечается, что чиновница хочет добиться этого от Сирии в обмен на возобновление сотрудничества с Брюсселем.

"Нам также следует потребовать непризнания украинских и грузинских территорий, которые были признаны Сирией при режиме Асада", - сказала Каллас изданию.

В материале отмечается, что ЕС восстанавливает связи с Сирией после смены власти в этой стране в декабре 2024 года. В Евросоюзе ожидают, что страна отзовет признание Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республик. Утверждается, что глава Евродипломатии уже поднимала этот вопрос на встречах с главой МИД Сирии и сирийским президентом.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Они станут центрами совместной военной подготовки.