В России предложили создать «семейный банк отпусков»: как это будет работать Фото: ИВАНОВА Диана.

Депутат Борис Чернышов выступил с инициативой, которая может заметно упростить жизнь российским семьям. Он предложил разрешить гражданам передавать часть своего оплачиваемого отпуска близким родственникам — супругу, родителям или совершеннолетним детям. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

Суть идеи в том, чтобы создать что-то вроде «Семейного банка отпусков». Передавать дни можно будет по заявлению обоих членов семьи, и получатель распорядится ими так, как посчитает нужным. Речь идёт о днях сверх обязательных 28 дней в году, а также о дополнительных отгулах от работодателя. Есть и ограничение: отпуск, положенный за работу во вредных или опасных условиях, передавать нельзя.

Отдельно прописан момент для тех случаев, когда родственники трудятся в разных компаниях — тогда за переданные дни смогут выплатить денежную компенсацию.

А тем, кто уже задумывается о планах на будущее, стоит присмотреться к 2027 году. Эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов напомнил россиянам: для сотрудников на окладе главное при выборе времени отпуска — число рабочих дней в месяце. Самыми выгодными в этом смысле станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь — в каждом из них по 22 рабочих дня.