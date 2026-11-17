Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Некоторые месяцы 2027 года будут наиболее выгодными для того, чтобы запланировать на это время отпуск. Об этом напомнил россиянам эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов.

«Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска – количество рабочих дней в месяце. В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями», - сказал юрист РИА Новости.

Кузнецов также отметил, что из-за длинных праздников невыгодным будет брать отпуск в январе, феврале и мае. В эти месяцы каждый рабочий день стоит дороже.

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