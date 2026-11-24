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Ввод жилья в эксплуатацию в 2026 году будет немного ниже, чем в прошлом году. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"У нас несколько ниже в этом году будет ввод жилья. Но это было планово. Мы понимали, что удерживать больше 100 миллионов каждый год в такой ситуации будет непросто", - сказал Хуснуллин.
При этом вице-премьер отметил, что в России строят больше, чем в Китае, а это является очень большим показателем. После сдачи 100 миллионов жилья, будут готовиться новые площадки и документация.
Хуснуллин заявил о готовности строить еще дополнительный объем жилья, когда финансовая ситуация и денежно-кредитная политика будут более благоприятными.
Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что более 66 миллионов квадратных метров жилья построили в России за девять месяцев 2026 года.