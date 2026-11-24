Захарова призвала Вадефуля учить историю и право после слов о Крыме и Донбассе. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Германии Йоханну Вадефулю на его слова о Крыме и Донбассе. Свой комментарий дипломат опубликовала в своем Телеграм-канале. Вадефуль заявил, что возвращение к системе безопасности 1997 года означало бы для России необходимость вернуть эти территории Украине.

«Надеваю резиновые перчатки и начинаю свою рутину», - так начала дипломат свое сообщение. Захарова подчеркнула, что жители Крыма и Донбасса сами определили свою судьбу на референдумах, а также обвинила Запад в попытках переписать историю.

Дипломат предложила немецкому министру изучить историю и право, а также напомнила, что в странах НАТО не проводили референдумов по вопросу расширения альянса на восток. В завершение Захарова с иронией сообщила, что выбросила резиновые перчатки, которые использовала для ответа.

Также KP.RU сообщал, что Мария Захарова заявила о попытках западных элит взять реванш из-за опасений перед формированием нового миропорядка. Дипломат связала эту позицию с продвижением империалистических и колониальных подходов в политике европейских стран.