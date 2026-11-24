Премьер-министр Эстонии Михал оскорбительно высказался о ветеранах СВО Фото: REUTERS.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал оскорбительно высказался о ветеранах специальной военной операции, комментируя вопрос выдачи виз россиянам.

«Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома. Ожидайте суда», — написал он в социальной сети X.

Таким образом, глава эстонского правительства отреагировал на публикацию о призыве Еврокомиссии ужесточить контроль при оформлении въездных документов.

Сама Эстония с 1 декабря закрывает все наземные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такое решение вызвало недовольство среди граждан, которые начали собирать подписи против него.

Ранее в Москве заявляли о недопустимости нападок на участников спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что случаи нападения и оскорблений в отношении военнослужащих и их родственников он назвал «паршивыми поступками», подчеркнув, что они возмутительны и неприемлемы.