Плату за вывоз мусора можно уменьшить: эксперт по ЖКХ перечислил способы Фото: Андрей АБРАМОВ.

Жильцы многоквартирных домов могут платить за вывоз мусора меньше. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, для этого достаточно оборудовать закрытую контейнерную площадку и наладить раздельный сбор отходов.

Сейчас плату начисляют либо по числу прописанных, либо по площади жилья — всё зависит от решения местных властей. Но есть и другой вариант: платить за фактический объём выброшенных пакетов. Правда, для этого придётся потрудиться.

Сначала собственники должны принять решение на общем собрании и зафиксировать его в протоколе. Потом во дворе оборудуют изолированную площадку, закрытую от посторонних, и внесут её в реестр администрации. Ещё одно обязательное условие — раздельный сбор минимум на две фракции: пластик, стекло и бумагу отдельно от пищевых остатков.

В итоге региональный оператор будет забирать заполненные ёмкости примерно 2–3 раза в неделю вместо ежедневного вывоза баков со смешанным мусором. Бондарь привёл пример: жильцы панельной девятиэтажки на 216 квартир по нормативу платят около 100 тысяч рублей в месяц. А при оплате по факту общие траты снижаются до 45–50 тысяч. Каждая квартира экономит несколько сотен рублей на одной только мусорной строке.

Ранее ФАС России потребовала исключить из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более 2,2 миллиарда рублей.