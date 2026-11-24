Солдаты группировки войск «Запад» продолжают выполнять задачи в зоне СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские артиллеристы на самоходных установках «Мста-С» уничтожили пункты управления БПЛА и боевую технику ВСУ в зоне спецоперации. За операцию отвечали солдаты из группировки войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны РФ, опубликовав видео.

Боевую задачу выполнили расчеты 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии.

Расчёты «Мста-С» уничтожили пункты управления БпЛА, боевую технику и живую силу ВСУ

«Артиллеристы действовали четко и слаженно. Получив разведданные, незамедлительно выдвинулись на огневую позицию и точным ударом уничтожили объект вместе с находившимся там оборудованием и личным составом ВСУ», - сказано в сводке.

Расчёты «Мста-С» уничтожили пункты управления БпЛА, боевую технику и живую силу ВСУ

По информации министерства, подразделения ежедневно ведут огонь по выявленным целям и опорным пунктам противника, расчищая путь для продвижения штурмовых отрядов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российская армия за прошедшую неделю освободила два села в зоне спецоперации. Под их контроль перешли села Терсянка и Заливное в Запорожской области.