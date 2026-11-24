Bloomberg: цены на природный газ в Европе выросли на фоне похолодания в регионе Фото: REUTERS.

Цены на природный газ в Европе выросли из-за похолодания в регионе, что привело к увеличению спроса на отопление и истощению и без того скудных запасов топлива на континенте. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что базовые фьючерсы растут уже четвертый день подряд, так что утром 24 ноября они торговались выше 90 евро за мегаватт-час. Между тем, прогноз погоды на ближайшее время неблагоприятный. На северо-западе и в центральной части Европы ожидается похолодание, а в регионах с высоким спросом на газ, таких как Великобритания, Франция и Германия, температура ночью будет еще ниже.

Накануне сообщалось, что европейские производители удобрений вынуждены закрывать заводы на фоне резкого роста цен на природный газ и электроэнергию. Из-за удорожания энергоносителей выпуск аммиака в регионе приостановлен примерно на треть, что усиливает зависимость Европы от зарубежного импорта.