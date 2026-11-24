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Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил 750 тысяч фунтов стерлингов от турецкой наследницы Небахат Ишбилен в 2019 году. Обстоятельства перевода обсуждаются в Высоком суде Лондона в рамках гражданского разбирательства.

Ишбилен утверждает, что ее бывший финансовый советник Селман Турк ввел ее в заблуждение относительно назначения платежа. По ее версии, он объяснил перевод необходимостью вознаградить Эндрю за помощь с оформлением турецкого паспорта или получением права на проживание в Великобритании.

Адвокат Турка заявил в суде, что Ишбилен понимала назначение денег и рассчитывала, что бывший принц поможет ее мужу, заключенному в Турции. Сам бизнесмен отрицает обвинения в недобросовестных действиях.

Отметим, что полученные деньги Эндрю вернул в марте 2021 года после обращения юристов Ишбилен. Бывший принц должен выступить в суде 14 декабря.

Ранее KP.RU писал, что принц Уильям задумал реформу британской монархии, которая может затронуть его брата Гарри и детей последнего. Наследник престола хочет связать право на титулы и привилегии с исполнением официальных обязанностей.