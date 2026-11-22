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В Британии брат пошел на брата. А точнее - принц на принца. Наследник короны принц Уильям собирается, взойдя в будущем на трон, лишить своего непутевого братца Гарри титула Его Королевского Высочества. А заодно свои высокие титулы потеряют все неработающие члены монаршей семьи.

Эта сенсационная новость содержится в готовящейся к выходу книге писателя Тома Сайкса «Герцоги под угрозой», сообщает газета The Daily Mail. Сайкс - выпускник знаменитого Итонского колледжа, где проходят учебу практически все отпрыски дома Виндзоров. Он имеет обширные связи среди обитателей королевских дворцов и считается признанным экспертом по первой семье Британии.

В книге утверждается, что Уильям задумал провести радикальную реформу монархии. И ее первыми жертвами падут Гарри и его дети в браке с американской киноактрисой Меган Маркл - семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет. «Высочества» должны будут сдать свои пышные титулы в архив. А сами Гарри и Меган больше не смогут именоваться герцогами Сассекскими.

Но это не опала за экзальтированное поведение брата и его супруги, как могут подумать некоторые. Просто Уильям решил, что обращение «Ваше Королевское Высочество» должно использоваться не автоматически по привилегии рождения (это правило установил в 1917 году король Георг V), а лишь в общении с теми родственниками, которые выполняют определенные обязанности от имени короны. Иными словами, титул превращается в должностное звание, примерно как «профессор» или «депутат».

Друг принца Уильяма сказал Сайксу: «Если вы работающий член королевской семьи – выезжаете с зарубежными визитами, путешествуете по стране, занимаетесь дипломатической работой, работаете в правительстве, играете любую публичную роль – то вы будете «Его Королевским Высочеством» и будете носить титул принца или принцессы. Вы также будете получать пособие, зарплату и бесплатное жилье. Но только одно жилье». Те же высокородные особы, что предпочтут не связывать себя заботами о продвижении в общество символов монархии, могут свободно вести частный образ жизни и зарабатывать деньги любым способом, каким пожелают.

Уильям настаивает на том, что предлагаемые изменения «не являются жестоким лишением привилегий», подобно тому как король Карл III в прошлом году «разжаловал» из принцев своего брата Эндрю из-за его связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Принц Уильям задумал провести радикальную реформу монархии - ее первыми жертвами падут Гарри и его дети. Фото: REUTERS.

Кстати, реформа коснется и семьи самого Уильяма. Его детям, 11-летней принцессе Шарлотте и 8-летнему принцу Луи, будет разрешено отказаться от своих титулов и вычурного обращения, если они, став взрослыми, решат построить независимую карьеру. Однако нововведение никак не затронет старшего сына Уильяма и Кейт Мидлтон, 9-летнего принца Джорджа, чье будущее как наследника престола, как утверждается, «предопределено».

Читатели The Daily Mail откликнулись на публикацию тысячами комментариев. Особенно досталось шебутному принцу Гарри (он, кстати, на днях заявил, что бы мог вернуться в армию, чтобы принять участие в войне с Россией). «Его надо лишить прямо сейчас. Гарри – полнейший позор и унижение для своей семьи и своей страны. Принцесса Диана была бы безутешна, увидев, во что он превратился», - говорится в откликах.

Но большинство остались равнодушными к «играм в титулы». «Какая разница? Терпеть не могу ни одного из этих людей, ни принца, ни короля», - выразил расхожее мнение один из читателей.

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