Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского о столетней угрозе России Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что Россия якобы угрожает Европе на протяжении 100 лет.

«Он удобно забыл, что Советский Союз сломал хребет Гитлеру, пока значительная часть Запада умиротворяла его. Но с другой стороны, мы знаем, как Зеленский относится к нацистской части Европы», - написал Боуз на своей странице в социальных сетях.

По словам журналиста, у главы киевского режима вновь появились "галлюцинации", из-за чего он делает такие заявления.

Как заявлял постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, Россия получает всё больше свидетельств системной подготовки Европейского союза к войне.

Сайт KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал всем, кто якобы ждёт нападения России на НАТО, задать один вопрос: «Зачем это нужно?». Глава государства много раз указывал, что у Москвы никогда не было таких планов.