Закрытые консервы в холодильнике хранить не стоит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Некоторые продукты для новогоднего стола лучше не ставить в холодильник даже перед праздниками. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что закрытые консервные банки рекомендуется хранить в сухом месте, поскольку влага может привести к появлению ржавчины и нарушению герметичности. Об этом пишет «Абзац».

«Закрытые консервы в холодильнике хранить не стоит: влажность и конденсат могут вызвать ржавчину, разгерметизацию банок, а заморозка у задней стенки может привести к вздутию банки. Поэтому лучше подойдет сухая кладовка или шкаф с температурой до плюс 25 градусов, не выше», – отметила Русакова.

По словам диетолога, через повреждения в металле внутрь банки могут проникнуть бактерии. Кроме того, в кислых заливках способны выделяться газы, из-за которых упаковка вздувается.

Особенно опасны банки со следами ржавчины, вздутием и вмятинами. Врач предупредила, что в таких продуктах может развиваться возбудитель ботулизма. Его токсин не меняет вкус и запах еды, но способен вызвать смертельно опасное отравление. Такие консервы нельзя употреблять в пищу даже после проверки на запах или вкус.

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