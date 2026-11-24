В России расширят понятие отмывание доходов: что под него попадает Фото: Иван ВИСЛОВ.

Пленум Верховного суда России под руководством Игоря Краснова обновил разъяснения по делам об отмывании денег. Поправки внесены в постановление от 2015 года. Теперь судам прямо указано: вознаграждение за убийство по найму тоже может считаться предметом легализации преступных доходов по статьям 174 и 174.1 УК РФ. То есть, если киллер получил деньги за «работу», а потом попытался их пристроить, это уже отдельное преступление.

Под те же статьи попадают и средства, вырученные за сбыт запрещённых предметов, и суммы, не уплаченные в бюджет из-за налоговых преступлений. Отдельно уточняется: отмыванием могут признать и имущество, созданное путём переработки преступных активов. Пример из документа — недвижимость, построенная из краденых стройматериалов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями с финансами. Глава государства отметил важность совершенствования работы в области мониторинга и технологической модернизации финмониторинга.