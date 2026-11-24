Больше тысячи украинских БПЛА были уничтожены за сутки силами ПВО России Фото: REUTERS.

За последние сутки ВСУ запустили по российским регионам 1047 беспилотников самолетного типа, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 1047 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве.

С начала спецоперации уничтожено: 674 самолета, 284 вертолета, 297 150 беспилотников, 672 ЗРК, 31 766 танков и боевых бронированных машин, 1 797 РСЗО, 36 985 артиллерийских орудий и минометов, а также 77 982 единицы военной техники ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодарском крае ночью 22 ноября сбиты десятки дронов ВСУ. Повреждены два многоквартирных и 17 частных домов, пострадали пять человек. Основные удары пришлись на Северский и Тимашевский районы.

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