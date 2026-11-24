На Украине показали военную форму для беременных: на Западе идею не оценили Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

Журналист Чей Боуз вновь прошёлся по украинской армии — на этот раз поводом стала форма для беременных военнослужащих. В своём аккаунте в соцсети X он опубликовал видео, где майор ВСУ показывает новую экипировку.

«Майор украинской армии Ольга Бигар с гордостью демонстрирует форму для беременных женщин. "По нашему закону, вы служите до третьего триместра. Если будете медлить, вас, вероятно, убьют в бою". Это Украина Зеленского. Вот куда идут ваши налоговые деньги», — говорится в публикации.

В после Боуз опубликовал и видео, на котором майор ВСУ с нескрываемым удовольствием рассказывает о «прогрессивной форме» для армии.

Журналист не впервые публично критикует киевский режим. Буквально накануне он обрушился на Владимира Зеленского из-за ситуации в Одессе. По словам Боуза, бывший комик разъезжает по Европе с визитами, пока город третьи сутки сидит без электричества. Повреждена ключевая инфраструктура, в городе нет ни тепла, ни воды, ни света.