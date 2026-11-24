Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поставил жесткий ультиматум и пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если некоторые страны объединения откажутся спонсировать Украину на 45 миллиардов евро. О планах немецкого лидера со ссылкой на европейских дипломатов сообщило издание Politico.

Сейчас в ЕС стоит серьезный вопрос, выдать ли новый кредит Киеву. Как известно, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выступили против идеи. Однако немецкого лидера такой расклад не устраивает, поэтому он начал сыпать угрозами.

«(Фридрих Мерц - прим. ред.) требует, чтобы все четыре страны участвовали в покрытии расходов по заимствованиям ЕС для Киева», - указано в статье.

Разногласия по поводу финансирования станут главной темой саммита лидеров ЕС 26-27 ноября. Будапешт, Братислава и Прага прежде уже избежали участия в займе на 90 миллиардов евро. Теперь они вместе с Софией выступают против новых выплат. Берлин, как главный донор союза, настаивает на разделении расходов на Киев между всеми членами блока.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высмеял подход руководства Украины в вопросах развития экономики страны. По его словам, вместо разработки каких-то решений Киев первым делом бежит просить денег.