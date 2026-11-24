Запись на ЕГЭ стала доступна на Госуслугах до 1 февраля 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На портале «Госуслуги» теперь можно записаться на единый государственный экзамен (ЕГЭ), который состоится в 2027 году. Заявления принимаются до 1 февраля текущего года. Об этом проинформировал Рособрнадзор в своем канале на платформе «Макс».

«Выпускники могут выбрать предметы, по которым будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), на Госуслугах. Подать заявление нужно до 1 февраля», - говорится в сообщении.

Экзамен могут сдать выпускники текущего года, экстерны, студенты колледжей и учащиеся зарубежных учебных заведений или планирующие получить среднее общее образование до конца года. Заявление через портал «Госуслуги» можно подать в 53 субъектах РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Минпросвещения России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2027/28 учебный год.