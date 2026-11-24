Британский суд отпустил на свободу хакера, взломавшего GTA 6. Фото: Vardanyan Karen/Shutterstock/Fotodom

Британский суд 23 ноября приговорил 21-летнего хакера Арьона Куртая, похитившего четыре года назад материалы еще не вышедшей на тот момент игры Grand Theft Auto VI (GTA 6), к семи годам лишения свободы. Однако в тот же день он покинул место заключения. Об этом сообщает Yahoo News, ссылаясь на полицию Лондона.

Куртай признал вину в шести преступлениях, связанных с мошенничеством и кибератаками. Изначально ему грозило девять лет заключения, но суд сократил срок на два года, учтя время, проведенное под надзором в психиатрической больнице. Судья также учел возраст Куртая и возможность его исправления. Он назвал хакера «очень талантливым молодым человеком» и выразил надежду, что тот больше не станет заниматься преступной деятельностью.

Вместо дальнейшего заключения Куртаю назначили пятилетний судебный приказ Serious Crime Prevention Order (SCPO). Он запрещает хакеру пользоваться рядом соцсетей, а также контактировать с определенными лицами. Его активность в Интернете в ближайшие годы будет ограничена и контролироваться.

В сентябре 2022 года Куртай взломал серверы Rockstar Games — разработчика GTA 6 — и похитил 90 видеороликов с игровым процессом. Он опубликовал их в Интернете, а также угрожал обнародовать исходный код игры.

Ранее KP.RU писал о британском капрале Дэниеле Бартоне-Кеннеди, чей телефон взломали во время учений НАТО в Эстонии. Военный заплатил предполагаемому хакеру 350 фунтов, а затем сам сообщил о случившемся командованию и получил десять месяцев тюрьмы.