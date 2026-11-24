В России за неделю в два раза возросла заболеваемость гриппом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Заболеваемость гриппом на территории России за минувшую неделю увеличилась ровно в два раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Соответствующие данные опубликовали представители Роспотребнадзора.

«Заболеваемость гриппом выросла в два раза, однако пока сохраняется на низком уровне… Преобладают вирусы негриппозной этиологии, на долю которых приходится 70,7% выявленных случаев. Среди них риновирусы составляют 29,4%», - сказано в заявлении.

В ведомстве отмечают, что подобная динамика связана с традиционным сезонным подъемом активности респираторных вирусов. Специалисты призывают россиян не пренебрегать правилами личной гигиены, избегать мест массового скопления людей при первых признаках недомогания. Гражданам также советуют сразу обращаться за медицинской помощью при надобности.

Ранее в ВОЗ раскрыли лучший способ защиты от гриппа. Ведомство заявило, что это - ежегодная вакцинация.