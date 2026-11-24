Корабль «Прогресс МС-36» доставит на МКС антропоморфного робота «Теледроид». Фото: Андрей Шелепин, Павел Швец

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-36» пройдет на космодроме Байконур во вторник, 24 ноября 2026 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Старт запланирован с 31-й площадки космодрома. При этом госкорпорация организует прямую трансляцию запуска. По информации ведомства, корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонны грузов. В их число вошли продукты питания, медикаменты, антропоморфный робот «Теледроид», а также различное оборудование для научных исследований.

«Грузовики регулярно снабжают экипажи МКС всем, что необходимо для жизни и работы на станции. В этот раз Прогресс МС-36 доставит на орбиту оборудование для экспериментов Теледроид, Асептик, Каскад, Орбита-МГ», — сказано в сообщении, опубликованном на странице Роскосмоса в мессенджере «Макс».

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о роботе «Теледроид», у которого нет ног, зато есть защита от радиации и экстремальных температур.