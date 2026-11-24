На Алтае археологи нашли следы ранее неизвестной культуры Фото: REUTERS.

Российские археологи раскопали на Алтае следы культуры, о которой прежде никто не знал. Она существовала в раннем железном веке и предшествовала знаменитой Пазырыкской. Об этом ТАСС рассказал академик РАН Вячеслав Молодин из Института археологии и этнографии СО РАН.

Курган нашли в Катандинской долине Усть-Коксинского района. Диаметр около 50 метров, правда, центральное захоронение сильно потрепали грабители. Зато уцелели погребение лошадей и бронзовые украшения в виде животных.

Сначала исследователи думали, что имеют дело с известной Пазырыкской культурой. Но вышло иначе.

«Это еще пока неизвестная культура, которая предшествовала Пазырыкской», — пояснил Молодин.

Генетический материал уже передали палеогенетикам: они сравнят его с данными о пазырыкцах.

Пазырыкская культура скифского круга существовала в Горном Алтае в VI–III веках до н. э. Ее курганы с мерзлотой сохранили уникальные органические артефакты и яркий «звериный стиль». Кочевники-скотоводы поддерживали широкие связи с соседними регионами. Теперь у ученых появился шанс узнать, кто был до них.

Напомним, что 10 ноября под Новосибирском нашли памятник неизвестной древней культуры. Археологам улыбнулась удача в Усть-Тартасском могильнике.