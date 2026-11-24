В Оренбургской области на пять лет запретили продажу вейпов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Законодательное собрание Оренбургской области 24 ноября приняло закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го. Решение следует из видеотрансляции заседания регионального парламента.

Авторы инициативы объяснили ее необходимостью защитить здоровье жителей, прежде всего подростков и молодежи. В пояснительной записке говорится, что электронные сигареты формируют никотиновую зависимость и могут повышать риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также онкологических патологий.

Кроме того, с 1 марта 2027 года ограничат продажу табачной и никотинсодержащей продукции в местах детского отдыха, учреждениях социального обслуживания, на пляжах и в рекреационных зонах, в культовых зданиях и на площадках официальных спортивных соревнований.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Забайкальском крае приняли пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Также реализацию электронных сигарет прекратят в Ульяновской области и в других регионах РФ.