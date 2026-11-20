Мораторий на продажу вейпов заставит закрыться точки, которые торгуют только такими устройствами Фото: Алексей БУЛАТОВ.

20 ноября еще в четырех регионах приняты законопроекты, запрещающие продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Речь идет о Ярославской, Кировской, Кемеровской и Брянской областях. Всего же запрет уже ввели в 34 регионах России. Первой была Пензенская область - здесь ограничения действуют уже с 1 сентября 2026 года, сам законопроект был подписан в декабре 2025 года.

Напомним, что регионы стали рассматривать инициативы по запрету продажи вейпов после того, как президент РФ подписал закон №186- ФЗ, который дает местным властям полномочия самостоятельно ограничивать розничную торговлю этими устройствами. И это решение вполне своевременное: увы, но вейпы уже давно стали одной из распространённых причин серьезных проблем со здоровьем и даже смертей среди подростков. Разбирались, в каких регионах запрет уже введен законодательно, когда он начнет действовать, где инициативы уже выдвинуты и рассматриваются. И в каких регионах пока о запрете вейпов даже речи не идет.

Где в России уже запретили вейпы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

Запрет продажи вейпов в регионах России: где принят 19 и 20 ноября

За последние два дня количество регионов России, в которых введен запрет на продажу вейпов, пополнилось. 19 ноября стало известно, что запрет одобрили депутаты в Татарстане и в Астраханской, а также в Амурской областях. Госсовет Татарстана за законопроект проголосовал единогласно. Уже известно, что в республике, как и в большинстве других регионов, ограничения начнут работать с 1 марта 2027 года. Пока они введены на пять лет. По закону теперь на территории региона нельзя будет продавать одноразовые и многоразовые вейпы и жидкости для их заправки. Запрет действует на все каналы продаж - супермаркеты, табачные киоски, точки в торговых центрах, продавать нельзя нигде.

С коллегами из республики Татарстан оказались солидарны и астраханские депутаты. Законопроект принят большинством голосов. Вводные те же: начинает действовать с 1 марта, на пять лет, закрываются все розничные точки продаж. Специальных штрафов не вводят - они уже предусмотрены антиникотиновым законодательством ( то есть меры те же, что и в отношении продажи сигарет).

Такое же решение приняли в Приамурье. Здесь контролером выступит министерство экономического развития, именно это ведомство будет отвечать за надзор за исполнением запрета, проведение проверок и работу с нарушениями.

20 ноября к числу свободных от парения ( с 1 марта) территорий присоединились еще четыре региона. Запрет на продажу вейпов приняли в Кузбассе - депутаты проголосовали "за". Продажу вейпов несовершеннолетним в регионе ограничили еще в 2019 году, но к сожалению это никак не сократило количество несчастных случаев с детьми и подростками.

Еще один регион, уже поддержавший запрет, это Брянская область. Здесь заседание также прошло 20 ноября, мораторий введен на 5 лет. При этом закон не запрещает владеть ранее купленными устройствами, но вот комплектующие уже не продадут.

В Кировской области депутаты тоже запретили продажу вейпов - инициатива исходила от губернатора Александра Соколова. Также в регионе с 1 марта расширят список территорий и объектов, где в целом запрещена торговля табачной и никотиносодержащей продукцией. Например, это будут пляжи, рекреационные зоны у водоемов, объекты социального обслуживания, площадки официальных спортивных мероприятий на время их проведения.

И последний на данный момент регион, поддержавший запрет на местном уровне, это Ярославская область. Законопроект депутаты областной думы поддержали в двух чтениях. Уже в этом законопроекте предусмотрен также запрет торговли табачной и никотиносодержащей продукций помещениях организаций детского отдыха и областных учреждений соцобслуживания, в культовых зданиях, на пляжах и в других зонах отдыха у водоемов, а также в местах проведения официальных спортивных соревнований на время их проведения.

Где введен запрет на продажу вейпов в регионах России с 1 марта 2027 года

По состоянию на 20 ноября 2026 года законопроекты о запрете продажи вейпов приняты уже в 33 регионах России. Первыми в стране были в Пензенской области. Законопроект был принят еще 19 декабря 2025 года - запрет начал действовать с 1 сентября 2026 года. В регионе действует административная ответственность за нарушение моратория: штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

А вот Пермский край был первым регионом в России, где запрет вступил в силу фактически. С 1 марта 2026 года он начал действовать, ограничения продлятся до 1 марта 2027 года. Закон №492-ПК предусматривает региональные штрафы: до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч — для юридических. Законопроект был принят до наделения субъектов соответствующими полномочиями. Теперь закон будет усовершенствован. Сейчас он подготовлен для принятия во втором чтении - в документе говорится о том, что ограничения продлятся с 1 марта 2027 года, будут введены правила о том, где нельзя продавать устройства, а также требования к минимальной площади торгового объекта (не менее 10 кв.м.). То есть запрет будет не полным, но доступность устройств в тех местах, где много несовершеннолетних, снизится.

Еще одни передовики - Республика Северная Осетия - Алания. Эта республика первой на юге ввела тотальный запрет на вейпы, закон был принят еще в марте 2026 года, до подписания федерального законопроекта. Здесь, кстати, еще и запретили употребление никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях торгово-развлекательных комплексов; в местах проведения культурно-массовых мероприятий; в парках и скверах.

Также с 1 марта 2027 года запрет начнет действовать в следующих регионах: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Томская, Ульяновская области, Красноярский, Забайкальский, ДНР, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республики Алтай, Татарстан, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Чувашия, Удмуртская Республика, город Санкт-Петербург.

Интересно, что Петербург и Ленинградская область заранее согласовали принятие решения о запрете, чтобы у покупателей не было возможности обходить мораторий и ездить "закупаться" к соседям.

В каких регионах не будут запрещать продажу вейпов

В большинстве оставшихся регионов сейчас либо рассматривают предложенные варианты законопроектов, либо же готовые документы уже проходят вторые-третьи чтения в местных парламентах. Так, 25 октября законопроект должны принять в Оренбургской области. В Челябинской области 26 ноября рассмотрят документ в первом чтении. В Бурятии и в Тамбовской области рассматривают введение моратория с 1 сентября 2027 года. В остальных регионах либо есть поручения о рассмотрении от губернатора, либо тема обсуждается на встречах и круглых столах.

Но есть и регионы, которые пока решили не вводить запрет и подобные инициативы там не рассматривают. Это Владимирская и Ивановская, Магаданская, Псковская области, Самарская область (здесь губернатор отметил, что пока не "стоит торопиться"). Также не обсуждают инициативу в Тверской области, нет проекта к рассмотрению в Адыгее, Тыве, а также Севастополе и Ставропольском крае.

Ряд экспертов воспринимает это как негативную новость, ведь в данном случае возможно развитие покупательского туризма в регионы, где нет запрета. Как это будет регулироваться, пока непонятно.

Как будет работать запрет на продажу вейпов в регионах России

В целом законопроекты в регионах России примерно одинаковые, за исключением деталей (есть или нет запрет на употребление в общественных местах и насколько строгие эти ограничения, добавляются ли отдельные штрафы, либо же используются те, что действуют для табачной продукции).

В основном же картина такая: под запрет попадает розничная продажа электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них - на территории всего региона. Легально приобрести эти устройства будет невозможно.

На нерадивых продавцов можно будет пожаловаться - в каждом регионе распространят информацию о том, какие ведомства будут этим заниматься. В большинстве территорий введены штрафы за торговлю: для должностных и юридических лиц. Для первых суммы от 20 тысяч рублей, для вторых - от 100 тысяч.

Владеть вейпами при этом не запрещено.

Ранее сайт KP.RU уже рассказывал о том, для чего принимается закон и каких последствий ждут от моратория.