Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на ультиматум главы евродипломатии Каи Каллас, потребовавшей от Сирии отречься от признания ЛНР и ДНР. Свой комментарий российский дипломат озвучила в беседе с журналистами.

Поводом для резкой реплики послужила публикация издания Rapporteur о новых условиях Брюсселя. В материале отмечалось, что Каллас призвала Дамаск отказаться от признания новых российских регионов, а также территорий, признанных во времена правления Башара Асада. Взамен на это евродипломат пообещала, что ЕС возобновит диалог с Сирией. Захарову очень позабавил такой призыв.

«Напомните, а когда Сирия стала членом Евросоюза?», - поинтересовалась представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявляла, что лидерам Европы не место за столом переговоров по Украине. Ведь только недавно страны ЕС вместе с Киевом проводили военные учения, показывая всем свои истинные намерения.