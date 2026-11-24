На Кубани на двух предприятиях потушили пожар после атаки ВСУ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Пожар на двух предприятиях Краснодарского края из-за падения беспилотников ВСУ ликвидирован. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

"Все возгорания потушили", — в ведомстве указали на ликвидацию последствий атаки ВСУ на предприятия в Краснодарском крае.

Напомним, в ночь на 18 ноября из-за падения беспилотника загорелись два предприятия в Северском районе Кубани. Оперативные службы сразу приступили к тушению возгорания. Пожар был локализован, однако полностью потушен только сейчас.

Нужно отметить, что ВСУ стараются нанести удар по гражданским объектам, чтобы посеять панику среди российского населения. Киевский режим хочет внушить в россиян неуверенность в дейтсвиях ВС РФ. Однако у них это не получается.