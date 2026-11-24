Путин проведет переговоры с султаном Брунея 25 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 ноября, в среду, проведет переговоры с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом, который находится в России с государственным визитом. Об этом 24 ноября сообщил Кремль.

Стороны обсудят перспективы российско-брунейских отношений, в том числе расширение политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, культурных и образовательных связей. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Хассанала Болкиаха состоялась в июне в Казани на полях саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Тогда российский лидер провел переговоры с султаном, а тот поделился впечатлениями от столицы Татарстана и назвал Казань красивым городом.