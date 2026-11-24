Россиянин погиб при ударе Израиля по сектору Газа Фото: REUTERS.

Представительство России при Палестинской национальной администрации подтвердило ТАСС гибель гражданина РФ при ударе Израиля по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства РФ в Рамалле Юлия Овсянникова.

По словам Овсянниковой, трагедия случилась 12 ноября в городе Хан-Юнис. Израильский авиаудар пришёлся по медицинскому комплексу «Насер». Погибший был гражданином Палестины, но имел и российское гражданство. Мужчина работал врачом-хирургом и в момент удара находился прямо на рабочем месте в клинике.

В тот же день армия Израиля заявила, что била по высокопоставленному представителю ХАМАС и нескольким боевикам военного крыла движения. По версии израильских военных, эти люди находились внутри больницы «Насер». Там якобы разместился командный пункт ХАМАС, откуда планировались операции против Израиля. В самом движении эту информацию опровергли.

По данным Минздрава палестинского анклава, после ракетного удара по медицинскому учреждению погибли шесть человек. Среди них — хирург, сотрудники персонала и пациенты. Ещё более 20 человек получили ранения.