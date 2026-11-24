Ростех: Россия в разы нарастила производство ракет для комплексов «Панцирь». Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия в несколько раз увеличила объемы производства ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Об этом во вторник, 24 ноября 2026 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Глава Ростеха также подчеркнул высокую эффективность данных систем противовоздушной обороны в современных условиях. По его оценке, комплексы «Панцирь» очень хорошо показывают себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами, в связи с чем в войсках востребованы как сами боевые машины, так и ракеты к ним.

Накануне Сергей Чемезов сообщил, что интерес к российской технике за рубежом огромный, и портфель заказов составляет рекордные 65 млрд долларов. Только за первые шесть месяцев 2026 года заключено больше контрактов, чем за весь 2025 год. Получателями продукции стали десятки стран. Секрет успеха, по словам главы Ростеха, в реальных испытаниях оружия.