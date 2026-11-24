Видео уничтожения бомбы, приготовленной для теракта в Кисловодске, показала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральная служба безопасности России 24 ноября опубликовала видео уничтожения самодельного взрывного устройства, с помощью которого задержанный планировал устроить теракт в синагоге Кисловодска. Кадры распространил Центр общественных связей ФСБ.

На записи показано задержание мужчины, после чего к оставленному им рюкзаку подъезжает робот-сапер. Он перемещает сумку, накрывает ее специальным локализатором взрыва и отъезжает. Затем устройство ликвидируют.

ФСБ задержала готовившего теракт в синагоге в Кисловодске ФСБ сообщила о задержании в Кисловодске мужчины, который готовил теракт в синагоге. Он спрятал самодельное взрывное устройство в рюкзаке и собирался попасть внутрь культового еврейского учреждения. На допросе злоумышленник признал свою вину.

По данным ФСБ, 22-летний россиянин разведал территорию синагоги, выяснил время наибольшего скопления прихожан и изготовил бомбу массой 3,5 кг с поражающими элементами.

Также KP.RU писал, что задержанный собирался после теракта уехать в Сирию. На допросе мужчина сообщил о намерении вступить в незаконные вооруженные формирования и признал свою вину.