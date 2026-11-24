В России предложили установить лимиты энергопотребления для школ и больниц: что это значит Фото: Александр ГЛУЗ.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает создать в регионах единые центры энергосбережения. Они будут корректировать годовые лимиты потребления энергии и воды для школ, больниц, детских садов и библиотек. Инициативу подготовили сенаторы комитета Совфеда по экономической политике, пишут «Известия».

Задумка простая: научить бюджетные учреждения экономить и снизить коммунальные расходы. В пояснительной записке указано, что такие центры уже работают в 51 регионе, но их полномочия и статус везде разные.

Правительство идею в целом поддержало, но попросило доработать критерии, правовые последствия и финансирование. Загвоздка в том, что экономию от снижения электропотребления по закону оставляют себе энергокомпании.

Комитет Госдумы по энергетике рассмотрит документ 25 ноября, а в декабре его планируют вынести на первое чтение. Эксперты спорят: одни ждут реальной экономии, другие не понимают, по каким критериям станут считать лимиты и насколько они будут обязательными для больниц и школ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации и водоснабжения, а также усилить их защиту.