Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Апелляционный суд дал президенту США Дональду Трампу возможность аннулировать его судимость за выплату денег порнозвезде Сторми Дэниелс. Об этом пишет издание Sky News.

В 2024 году суд Нью-Йорка признал президента США виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации документов о выплатах 130 000 долларов Дэниелс за молчание о предполагаемых сексуальных отношениях в 2006 году.

Трамп отрицает правонарушения. Он избежал наказания, став первым президентом США с обвинительным приговором. Сейчас дело передано в федеральный суд для возможного прекращения на основании иммунитета. Трое судей Второго окружного апелляционного суда США отменили решение нижестоящего суда, который оставил дело в суде штата.

Коллегия судей потребовала от нижестоящего суда оперативно решить, оставлять ли дело в федеральном суде. Если дело останется, Трамп сможет оспорить приговор, ссылаясь на президентский иммунитет.

Ранее KP.RU рассказал, что это не единственный раз, когда президента Трампа пытались отправить в тюрьму. В 2023 году правительство Джо Байдена организовало рассмотрение дела против Трампа за якобы фальсификацию выборов. Срок составлял больше 500 лет заключения.