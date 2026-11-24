Ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-36» стартовала с Байконура Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-36» стартовал с космодрома Байконур. Госкорпорация «Роскосмос» организовала прямую трансляцию запуска.

Старт прошел с 31-й площадки космодрома. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонны грузов. В их число вошли продукты питания, медикаменты, антропоморфный робот «Теледроид» и различное оборудование для исследований.

Сайт KP.RU ранее подробно рассказывал о роботе «Теледроид». Он обладает защитой от радиации и экстремальных температур.