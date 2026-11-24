МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за инцидента с вертолетом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вызван в МИД страны из-за якобы нарушения финского воздушного пространства российским вертолетом 21 ноября у Ловийса. Будет обсуждаться также и ситуация на Украине. Об этом говорится в официальном канале ведомства в соцсети X.

Отмечается, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен связал появление вертолета с возможной спасательной операцией или наблюдением за сухогрузом Sparta II, ранее поврежденным в Финском заливе. Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Sparta II покинул территориальные воды страны.

Ранее KP.RU рассказал, что на российское судно в Финском заливе было совершено нападение несколькими беспилотниками.