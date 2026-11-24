Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов «Ростелекома» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россияне пожаловались на массовый сбой в работе «Ростелекома» 24 ноября. По данным сервиса мониторинга Detector404, неполадки начались около 12:30 по московскому времени. К 13:01 число обращений за последний час достигло 1,2 тысячи, а общее количество жалоб за сутки составило 2,7 тысячи.

Пользователи сообщают о проблемах в работе сервиса, неработающем домашнем Интернете, телевидении. Больше всего обращений поступило из Новосибирской области — на нее пришлось 7% жалоб. Еще 6% зафиксировали в Иркутской области, 5% — в Приморском крае, 4% — в Хабаровском крае и 3% — в Нижегородской области. На момент публикации данных официальная причина неполадок не называлась.

Также KP.RU писал, что днем ранее пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Rockstar Games. Сотни геймеров не могли запускать игры, подключаться к серверам и входить в учетные записи. Пик жалоб пришелся на период с 7 до 8 часов утра по московскому времени, официальной реакции компании на тот момент не было.