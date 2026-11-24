Песков: РФ не видит смысла в участии Европы в переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Европейцы настаивают на четырехстороннем формате переговоров в Абу-Даби, но Москва пока не видит смысла в их подключении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Также в Кремле добавили, что даты следующего раунда консультаций в Абу-Даби еще не согласованы.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась еще жестче. По ее мнению, говорить о потенциальной роли ЕС в украинском урегулировании не стоит вовсе. Дипломат напомнила, что Европа не сумела сохранить даже собственную безопасность, дарованную ей несколько десятилетий назад подвигом советского народа.