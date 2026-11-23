Захарова объяснила, почему ЕС не может быть участником переговорного процесса по Украине. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Говорить о потенциальном участии ЕС в переговорах по украинскому урегулированию не стоит, так как Европа оказалась не в силах сохранить свою собственную безопасность. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В чем их роль? Их роль только в том, что даже собственную безопасность, которая дарована была им несколько десятилетий назад как раз-таки подвигом советского народа, даже эту безопасность они не смогли сохранить. Они ввергли свою часть европейского континента в кровавый бушующий кризис», - сказал дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».

Полностью беседу с Захаровой читайте здесь на KP.RU.

Ранее научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также объяснил, почему Европа не может быть участником переговоров по Украине.

Тем временем Европа тянет время, имитируя интерес к переговорам по Украине.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал возможные переговоры по Украине с участием Европы.