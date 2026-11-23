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Говорить о потенциальном участии ЕС в переговорах по украинскому урегулированию не стоит, так как Европа оказалась не в силах сохранить свою собственную безопасность. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В чем их роль? Их роль только в том, что даже собственную безопасность, которая дарована была им несколько десятилетий назад как раз-таки подвигом советского народа, даже эту безопасность они не смогли сохранить. Они ввергли свою часть европейского континента в кровавый бушующий кризис», - сказал дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».
Полностью беседу с Захаровой читайте здесь на KP.RU.
Ранее научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также объяснил, почему Европа не может быть участником переговоров по Украине.
Тем временем Европа тянет время, имитируя интерес к переговорам по Украине.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал возможные переговоры по Украине с участием Европы.