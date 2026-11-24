Песков опроверг передачу Путиным документов по урегулированию главам КНР и США Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин не передавал американскому лидеру Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину каких-либо документов с предложениями по урегулированию на Украине и гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 24 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в ходе пресс-конференции прокомментировал прошедшие контакты на высшем уровне, подчеркнув, что письменные инициативы по указанным темам в рамках переговоров не передавались.

Напомним, ранее лидеры трех держав впервые собрались за одним столом в подобном трехстороннем формате. Площадкой для встречи стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС.