Путин примет участие в конференции Сбера по искусственному интеллекту Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Об этом 24 ноября на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, президент примет (участие) традиционно, он каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз. В этот раз это будет еще более интересное мероприятие», - рассказал представитель Кремля.

Конференция пройдет в Москве с 26 по 28 ноября. Она объединит российских и зарубежных исследователей, ученых, представителей бизнеса и государственных структур. Участники обсудят развитие технологий искусственного интеллекта, их применение в экономике, науке и повседневной жизни.

Ранее Владимир Путин назвал Россию перспективным партнером для стран, заинтересованных в развитии искусственного интеллекта. Президент отметил, что у страны есть конкурентные преимущества в этой сфере.