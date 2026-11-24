Депутаты Госдумы приняли закон о бюджете России на 2027 год Фото: Ольга ЮШКОВА.

Государственная Дума на пленарном заседании, состоявшемся 24 ноября 2026 года, одобрила в последнем, третьем чтении законопроект, касающийся федерального бюджета на 2027 год и на последующие плановые периоды 2028 и 2029 годов.

В соответствии с утверждённым планом, в 2027 году бюджетные расходы достигнут 48,7 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы предусмотрены доходы в размере 45,8 и 48,6 трлн рублей соответственно.

Нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7 трлн в 2027, 7,633 трлн в 2028, 7,726 трлн в 2029 году. Ненефтегазовые доходы: 36,293 трлн в 2027, 38,201 трлн в 2028, 40,894 трлн в 2029 году.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин 23 ноября заявил об увеличении налоговых поступлений, в том числе на 24% за счет ненефтегазовых доходов. Отмечено, что общий объем поступлений вырос на 10–11%, а НДС в 2026 году увеличился на 33%, до 2,6 трлн рублей, что значительно превысило ожидания.