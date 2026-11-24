В России создали уникальный патрон для снайперских винтовок: его сравнили с лазером Фото: REUTERS.

Российские оружейники совершили прорыв: компания Lobaev Arms разработала и уже испытала квазигиперзвуковой патрон для снайперской винтовки. Об этом ТАСС рассказал основатель группы компаний и конструктор Владислав Лобаев. Скорость пули на выходе из ствола достигает 1 550 метров в секунду — это почти гиперзвук, до заветных 1 600 м/с не хватает совсем чуть-чуть.

Главная фишка новинки — точность при стрельбе по беспилотникам. По словам Лобаева, на дистанции до 500 метров патрон практически не требует поправок: куда навёл прицел, туда пуля и прилетела. Сам конструктор сравнил это с лазером. Для снайперов, которые охотятся за дронами, такая предсказуемость — настоящий подарок, ведь в горячке боя думать о ветре и баллистике некогда.

Есть и ещё один козырь — пробивная сила. Даже мягкая пуля прошивает стальной бронелист на сотне метров. Это особенно важно сейчас, когда беспилотники, в частности гексакоптеры, всё чаще получают броневую защиту.

Это не единственная новинка, которую стоит ждать в ближайшее время. Концерн «Калашников» уже анонсировал дебютный показ своих последних разработок на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве 10–11 ноября. Гостям обещают широкий спектр вооружения и техники, включая модификации автоматов и беспилотники.