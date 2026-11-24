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Президент России Владимир Путин уже обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ результаты трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, конечно», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедшие контакты на высшем уровне. Он отметил, что письменные инициативы по указанным темам в рамках переговоров не передавались.
Напомним, на прошлой неделе российский лидер посетил китайский Шэньчжэнь, где состоялся саммит АТЭС.
На мероприятии состоялась историческая трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Кроме того, президент России провел ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.