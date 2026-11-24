Путин обсудил с членами Совбеза результаты встречи с Трампом и Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин уже обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ результаты трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, конечно», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедшие контакты на высшем уровне. Он отметил, что письменные инициативы по указанным темам в рамках переговоров не передавались.

Напомним, на прошлой неделе российский лидер посетил китайский Шэньчжэнь, где состоялся саммит АТЭС.

На мероприятии состоялась историческая трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Кроме того, президент России провел ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.