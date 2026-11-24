В ООН не готовы дать правовую оценку удара ВСУ по Юбилейному Фото: REUTERS.

Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) пока не в состоянии дать оценку тому, насколько удар Вооруженных сил Украины по поселку Юбилейное соответствует нормам международного гуманитарного права. Это связано с тем, что расследование продолжается, и продолжается сбор данных о пострадавших. Об этом ТАСС заявил официальный представитель управления Джереми Лоуренс.

Напомним, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова после атаки ВСУ на населенный пункт Юбилейное в ЛНР заявила о готовности обратиться в ООН для осуждения террористического акта. Она подчеркнула, что уже собраны все документы и они будут переданы в УВКПЧ. До этого глава российского МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ООН продолжает плясать под дудку Запада, поддерживая политику русофобии и покрывая преступления Киева.

Ранее KP.RU рассказал, что ВСУ намеренно бьют по российскому приграничью. Они хотят посеять панику и добиться больших жертв среди мирного населения.