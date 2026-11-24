МО Южной Кореи выразило протест атташе РФ из-за пролета самолетов в зоне KADIZ. Фото: CJ Nattanai / Shutterstock / Fotodom

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России полковника Николая Марченко и выразило ему протест в связи с пролетом российской авиации в так называемой опознавательной зоне ПВО страны (KADIZ), установленной Сеулом в одностороннем порядке. Об этом сообщается на сайте южнокорейского военного ведомства.

Согласно заявлению, во вторник, 24 ноября, несколько российских самолетов без предварительного уведомления вошли в зону KADIZ и пролетели вблизи воздушного пространства над островом Уллындо. В связи с инцидентом глава департамента по международной политике Минобороны Южной Кореи Ким Хак Чо вызвал российского представителя и настоятельно призвал не допустить повторения подобных ситуаций.

В Сеуле отметили, что полеты военной авиации в опознавательной зоне без уведомления «могут стать фактором роста ненужной напряженности на Корейском полуострове». В ведомстве также подчеркнули, что вооруженные силы республики будут принимать активные меры в ответ на деятельность соседних государств в зоне KADIZ для защиты воздушного пространства.

Напомним, Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи признало, что воздушное пространство страны нарушено не было, а российские самолеты покинули опознавательную зону на этапе принятия мер реагирования. Однако, несмотря на это, Министерство обороны заявило о намерении вызвать российского военного атташе и выразить ему решительный протест.