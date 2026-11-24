Бондаренко рассказал о последствиях удара ВСУ по автостанции в Донецке Фото: REUTERS.

Главной целью атаки украинских войск на донецкую автостанцию «Южный» были мирные горожане, находившиеся там. Об рассказал журналистам ИС «Вести» министр транспорта ДНР Александр Бондаренко после осмотра места происшествия.

«Это абсолютно гражданский объект, это автовокзал "Южный". Здесь находятся исключительно пассажирские, гражданские транспортные средства для перевозки пассажиров», - подчеркнул глава ведомства.

По словам Бондаренко, этот вокзал отличается плотным пассажиропотоком практически круглосуточно, а не только в час пик. Узел обслуживает городские, междугородние и межрегиональные рейсы. Поэтому на его территории всегда собирается большое количество людей.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 699 украинских беспилотников над регионами России. Технику уничтожили над территориями Калужской, Орловской, Брянской, Белгородской, Смоленской областей.