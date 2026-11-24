Врач развеяла миф о чесночных оберегах на шее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Во время сезона гриппа многие пытаются защититься от инфекции с помощью народных средств и аптечных препаратов, однако часть популярных способов профилактики не приносит пользы. Врач-педиатр Ирина Литвинова рассказала, что некоторые из них могут даже навредить слизистой носа. Об этом пишет Lenta.ru.

«Познакомьте ребенка с правилом «чихать в локоть» или в одноразовый носовой платок. Так мы мешаем мгновенному распространению вирусного аэрозоля и оставляем ладони чистыми», – посоветовала врач.

По словам Литвиновой, не защищают от гриппа интерфероны, иммуномодуляторы, гомеопатические препараты и ударные дозы витамина С. Они не предотвращают заражение и не ускоряют выздоровление. Не стоит также принимать антибиотики для профилактики осложнений: это может привести к устойчивости бактерий к лекарствам.

Бесполезны и мази, масляные капли, препараты серебра и антисептики для носа. Они могут пересушивать слизистую и мешать ее естественной защите. Врач также развеяла миф о чесночных оберегах на шее. Такой способ не защищает от вирусов.

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