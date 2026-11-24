Посольство России ответило на жалобу Южной Кореи на вход самолетов в зону ПВО. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россия действует в соответствии с нормами международного права. Об этом заявили в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя сообщения об опознавательной зоне ПВО Республики Корея (KADIZ).

В диппредставительстве отметили, что зона была установлена в одностороннем порядке и не накладывает юридических обязательств на авиацию других стран.

Ранее ВС Республики Корея объявили сигнал тревоги на острове Уллындо, подняв в воздух дежурные истребители из-за приближения российских самолетов, которые по факту не нарушали зону ПВО (KADIZ) над Японским морем.

В посольстве РФ подтвердили, что южнокорейский МИД обратился на рабочем уровне по такому вопросу.

"Как и ранее в аналогичных случаях, было дано разъяснение, что российская сторона действует в соответствии с нормами международного права", - сообщили там.

Как писал сайт KP.RU, Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи признало, что воздушное пространство страны нарушено не было, а российские самолеты покинули опознавательную зону на этапе принятия мер реагирования.