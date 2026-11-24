Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский разработал план в обход главы Белого дома Дональда Трампа. Он обратится к новому контролируемому демократами Конгрессу США с просьбой усилить давление на Россию. Об этом пишет издание Bloomberg.

При этом Зеленский поставил наглое условие и сроки. Он попросил подключиться демократов, если Трампу не удастся заключить мирную сделку с Россией по Украине до конца этого года. В этом случае Украина потребует от США значительного пакета военной помощи и ужесточения санкций против России, заявил Зеленский в интервью изданию.

«Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, которые посылают четкий сигнал россиянам», — выпалил Зеленский.

Однако это Россия постоянно призывает к переговорному процессу. Более того, позиция Москвы не менялась с самого начала. РФ важно устранить первопричины конфликта. А СВО может закончится хоть завтра, если Зеленский выведет свои войска с Донбасса.