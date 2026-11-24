Госдума утвердила трехлетний бюджет Социального фонда России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государственная дума приняла 24 ноября, в среду, закон о бюджете Социального фонда России на 2027–2029 годы. Документ предусматривает финансирование пенсионных и социальных выплат, а также поддержку семей с детьми и людей с инвалидностью.

Доходы Соцфонда в 2027 году запланированы на уровне 19,914 трлн рублей, расходы — 19,883 трлн рублей. В 2028 году поступления должны составить 21,214 трлн рублей, а затраты — 20,917 трлн. На 2029 год предусмотрены доходы в размере 22,518 трлн рублей и расходы на уровне 22,162 трлн. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета за три года превысят 12,6 трлн рублей.

Главное нововведение — двухэтапная индексация страховых пенсий. В 2027 году их повысят сначала на 6,8% с 1 февраля, а затем на 3,3% с 1 апреля, что коснется примерно 37,5 млн пенсионеров. Помимо этого, с 1 апреля на 6,8% вырастут социальные пенсии, включая выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства.

Максимальное пособие по беременности и родам при стандартном отпуске продолжительностью 140 дней в 2027 году превысит 1,1 млн рублей.