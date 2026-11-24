Экс-министр финансов спрогнозировал неизбежную коррекцию цен на новостройки в России Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стоимость жилья в России в настоящее время не демонстрирует заметного роста, а цены на новостройки в ряде случаев могут даже снижаться из-за высокой доли нераспроданного фонда. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

По оценке эксперта, рынок недвижимости перешел в стадию стагнации.

«Цены не падают, но и роста заметного нет. Где-то цены на новостройки даже будут снижаться, потому что некоторые застройщики попали в сложное положение и будут сбрасывать часть своего жилья», — отметил он.

Задорнов обратил внимание на резкое увеличение объема нереализованных объектов: на сегодняшний день в уже сданных в эксплуатацию домах не продано около 30 процентов квартир, хотя еще полгода назад подобная ситуация казалась маловероятной.

По прогнозу экономиста, в первом полугодии следующего года соотношение проданного и свободного жилья во многих жилых комплексах может достичь 50 на 50. В этих условиях девелоперам придется идти на уступки покупателям, что делает коррекцию цен на первичном рынке неизбежной.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для граждан важнее доступность квартир, а не низкие ставки по ипотеке. Для снижения стоимости кредитов она призвала бороться с инфляцией, а льготы давать только при необходимости.